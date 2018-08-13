Куксенков взял очередное золото. Наш земляк вышел в лидеры чемпионата Европы по летним видам спорта. Владимирский гимнаст выступил в командных соревнованиях на коне и перекладине, полученные баллы пошли в общий зачет сборной страны. В результате он стал чемпионом в составе команды.

Куксенков взял очередное золото. Наш земляк вышел в лидеры чемпионата Европы по летним видам спорта. Владимирский гимнаст выступил в командных соревнованиях на коне и перекладине, полученные баллы пошли в общий зачет сборной страны. В результате он стал чемпионом в составе команды. Первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходил со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Российские спортсмены завоевали 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. А за общую победу наша команда получила кубок из 22-каратного золота.