Поддержали праздник ремесленников. В эти выходные Мстера отметила свой праздник. По традиции, в поселке прошел прошел Мстерский базар. Это ярмарка произведений лучших мастеров Владимирского края.

(пос. Мстёра)Поддержали праздник ремесленников. В эти выходные Мстера отметила свой праздник. По традиции, в поселке прошел Мстерский базар. Это ярмарка произведений лучших мастеров Владимирского края. Гостям праздника предлагали приобрести шкатулки с лаковой миниатюрой, резные деревянные изделия, вышивки белой гладью и красным швом - все то, чем Мстера прославилась во всем мире.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района: "Традиционно сложилось, здесь в основном живут ремесленники. Но очень приятно, что сегодня территория готова развиваться не только в ремесленничестве, но и с точки зрения туризма, ну и определенно перспективы есть по развитию здесь предприятий".Ирина Исаева, жительница пос. Мстёра: "Хочу пожелать жителям поселка быть всегда оптимистичными, быть всегда активными, это вот самое главное, неравнодушными людьми. Ну и, естественно, здоровья всем, всем счастья".Среди почетных гостей и депутаты облпарламента. По их словам, поселок развивается и преображается, в том числе благодаря реализации областных программ по благоустройству. От лица спикера Законодательного собрания почетные грамоты и благодарности вручили отличившимся жителям Мстеры. Среди них - медики, работники культуры, педагоги.Роман Кавинов, депутат ЗакСобрания от Вязниковского района: "Владимир Николаевич передавал поздравления, передавал слова восхищения тому искусству, которое зародилось и развивается в поселке Мстёра. Владимир Николаевич знает, я ему докладывал, что в поселке Мстёра в последнее время очень хорошо реализуется государственные программы наши, областные по благоустройству, преображается поселок Мстёра, поэтому желал дальнейшего развития поселку".