Массовую блокировку учетных записей россиян начал онлайн-магазин AliExpress. Как отмечает его руководство – из-за чрезмерного числа споров.

Массовую блокировку учетных записей россиян началонлайн-магазин AliExpress. Как отмечает его руководство – из-за чрезмерногочисла споров.Администрация интернет-магазина начала массовую проверкуучетных записей после того, как наткнулась в Сети на интересныевидеоинструкции. Их авторы на русском языке подробно объясняли, как обманутьпродавцов на AliExpress и получить товар практически бесплатно.Дело в том, что в случае, если покупатель обнаруживает браку товара, он может открыть на сайте спор, чтобы вопрос урегулировать. В итогечаще всего деньги за покупку удается вернуть – полностью или частично. Этим ирешили воспользоваться некоторые предприимчивые дельцы.Теперь AliExpress массово блокирует подозрительныеучетные записи – те, в которых слишком большое количество открытых споровпо отношению к общему числу заказов. Например, если у покупателявсего десять заказов, а по восьми из них открыты споры, то,скорее всего, учетная запись будет заблокирована, отмечает РИА Новости.Нарушители, вдобавок, вносятся в черный список, в итоге их блокируют по фамилиии имени и адресу проживания.Напомним, что недавно на базе AliExpress начала продаватьсякрупная бытовая техника. Первые партнеры китайского маркетплейса предлагаютбольшую часть товаров в диапазоне от 5 тысяч до 40 тысяч рублей.Эксперты предположили, что появление нового игрока может способствоватьросту онлайн-продаж по рынку крупной бытовой техники – сейчас они составляют около20%. Отмечается, что покупателю важна не только цена, но и сопутствующиесервисы – к примеру, подключение, демонтаж и утилизация старой техники.