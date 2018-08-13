Массовую блокировку учетных записей россиян начал
онлайн-магазин AliExpress. Как отмечает его руководство – из-за чрезмерного
числа споров.
Массовую блокировку учетных записей россиян начал
онлайн-магазин AliExpress. Как отмечает его руководство – из-за чрезмерного
числа споров.
Администрация интернет-магазина начала массовую проверку
учетных записей после того, как наткнулась в Сети на интересные
видеоинструкции. Их авторы на русском языке подробно объясняли, как обмануть
продавцов на AliExpress и получить товар практически бесплатно.
Дело в том, что в случае, если покупатель обнаруживает брак
у товара, он может открыть на сайте спор, чтобы вопрос урегулировать. В итоге
чаще всего деньги за покупку удается вернуть – полностью или частично. Этим и
решили воспользоваться некоторые предприимчивые дельцы.
Теперь AliExpress массово блокирует подозрительные
учетные записи – те, в которых слишком большое количество открытых споров
по отношению к общему числу заказов. Например, если у покупателя
всего десять заказов, а по восьми из них открыты споры, то,
скорее всего, учетная запись будет заблокирована, отмечает РИА Новости.
Нарушители, вдобавок, вносятся в черный список, в итоге их блокируют по фамилии
и имени и адресу проживания.
Напомним, что недавно на базе AliExpress начала продаваться
крупная бытовая техника. Первые партнеры китайского маркетплейса предлагают
большую часть товаров в диапазоне от 5 тысяч до 40 тысяч рублей.
Эксперты предположили, что появление нового игрока может способствовать
росту онлайн-продаж по рынку крупной бытовой техники – сейчас они составляют около
20%. Отмечается, что покупателю важна не только цена, но и сопутствующие
сервисы – к примеру, подключение, демонтаж и утилизация старой техники.