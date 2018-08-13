Загорелся на путях. 12 августа вязниковским пожарным пришлось тушить электровоз. ЧП случилось в 2 км от станции Вязники. На пульт спасателей информация о задымлении электровоза поступила в 16:00.

Загорелся на путях. 12 августа вязниковским пожарным пришлось тушить электровоз. ЧП случилось в 2 км от станции Вязники. На пульт спасателей информация о задымлении электровоза поступила в 16:00. Через 7 минут первое подразделение уже прибыло на место пожара. Площадь возгорания была 10 квадратных метров, потушить огонь удалось за 13 минут. Однако из-за происшествия проблемы с транспортом на Горьковской железной дороге были до самого вечера. Пассажиры массово жаловались на задержку электричек на территории 33 региона.