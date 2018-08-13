Житель одного из домов по Утренней улице пригласил к себе в гости двоих знакомых, которые напали на него в квартире, а потом продолжили наносить ему удары по телу на лестничной клетке...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по Восточному округу Москвы совместно с оперуполномоченными ОМВД России по району Новогиреево задержали двоих подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Новогиреево поступило сообщение о том, что в одну из столичных больниц нарядом скорой помощи был доставлен гражданин с множественными травмами.Сотрудники полиции установили, что житель одного из домов по Утренней улице пригласил к себе в гости двоих знакомых, которые напали на него в квартире, а потом продолжили наносить ему удары по телу на лестничной клетке.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на Щелковском шоссе сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 25 и 29-летний москвичи.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73