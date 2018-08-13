Злоумышленники, угрожая сотрудникам и посетителям предметами, похожими на пистолеты, похитили из сейфа денежные средства, после чего скрылись...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки совместно с оперативниками УВД по ЗАО задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в разбойном нападении.В отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении в ресторане на Мичуринском проспекте. Установлено, что двое неизвестных мужчин в масках черного цвета через незапертую дверь подсобного помещения ворвались в ресторан. Злоумышленники, угрожая сотрудникам и посетителям предметами, похожими на пистолеты, похитили из сейфа денежные средства, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали одного из подозреваемых на улице Раменки. Им оказался 21-летний приезжий из ближнего зарубежья. Вскоре полицейские задержали и второго подозреваемого – его 26-летнего соотечественника. Похищенное злоумышленники потратили по собственному усмотрению.Следователем УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93