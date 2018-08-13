Заболевание сердечно-сосудистой системы стало причиной смерти
известного актера театра и кино Анатолия Узденского. О дате прощания и похорон пока не сообщается.
Заболевание сердечно-сосудистой системы стало причиной смерти
известного актера театра и кино Анатолия Узденского. О дате прощания и похорон пока не сообщается.
Большой потерей назвал уход из жизни Узденского известный
актер Валентин Гафт. "Это был талантливейший и интереснейший человек. Это
большая потеря для всех нас", —прокомментировал он известие о кончине
своего коллеги.
Актер Василий Мищенко выразил соболезнования в связи со
смертью Узденского. Он отметил, что тот был тихим, не привлекал к себе особого
внимания. "Жил тихо, мирно, работал много. Снимался, играл в спектаклях",
– вспомнил Мищенко.
12 августа в возрасте 66 лет скончался актер театра "Современник"
Анатолий Узденский. Смерть настигла артиста в родном Новосибирске, куда он
уехал на время отпуска. Узденский играл в сериалах "Однажды в Ростове",
"Кровавая барыня", "Ментовские
войны", "София", "Воронины". Фильмов и сериалов на
счету актера более 50.
На сцену "Современника" Узденский выходил в
спектаклях "Джентльмен", "Шарманка", "Подлинная
история М.Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы",
"Три сестры". Однако большинству россиян артист запомнился по роли
Апостола в сериале "Ментовские войны". Именно ее чаще всего называют
в соцсетях, когда речь заходит об Узденском, отмечает
Народный артист Валентин Гафт напомнил, что Узденский – не
единственный артист, скончавшийся на прошлой неделе. "Полоса нехорошая
пошла – каждый день кто-то уходит. Дегтярева, Брусникин, теперь еще и Узденский",
– заявил Гафт.
Народная артистка России, актриса московского театра "Современник"
Тамара Дегтярева ушла из жизни в минувший четверг, 9 августа. Как рассказали в
театре, последние годы она много болела. В тот же день скончался актер,
режиссер и художественный руководитель театра "Практика" Дмитрий
Брусникин. В театре рассказали, что причиной смерти стала долгая болезнь.