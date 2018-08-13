Заболевание сердечно-сосудистой системы стало причиной смерти известного актера театра и кино Анатолия Узденского. О дате прощания и похорон пока не сообщается.

Заболевание сердечно-сосудистой системы стало причиной смертиизвестного актера театра и кино Анатолия Узденского. О дате прощания и похорон пока не сообщается.Большой потерей назвал уход из жизни Узденского известныйактер Валентин Гафт. "Это был талантливейший и интереснейший человек. Этобольшая потеря для всех нас", —прокомментировал он известие о кончинесвоего коллеги.Актер Василий Мищенко выразил соболезнования в связи сосмертью Узденского. Он отметил, что тот был тихим, не привлекал к себе особоговнимания. "Жил тихо, мирно, работал много. Снимался, играл в спектаклях",– вспомнил Мищенко.12 августа в возрасте 66 лет скончался актер театра "Современник"Анатолий Узденский. Смерть настигла артиста в родном Новосибирске, куда онуехал на время отпуска. Узденский играл в сериалах "Однажды в Ростове","Кровавая барыня", "Ментовскиевойны", "София", "Воронины". Фильмов и сериалов насчету актера более 50.На сцену "Современника" Узденский выходил вспектаклях "Джентльмен", "Шарманка", "Подлиннаяистория М.Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы","Три сестры". Однако большинству россиян артист запомнился по ролиАпостола в сериале "Ментовские войны". Именно ее чаще всего называютв соцсетях, когда речь заходит об Узденском, отмечаетНародный артист Валентин Гафт напомнил, что Узденский – неединственный артист, скончавшийся на прошлой неделе. "Полоса нехорошаяпошла – каждый день кто-то уходит. Дегтярева, Брусникин, теперь еще и Узденский",– заявил Гафт.Народная артистка России, актриса московского театра "Современник"Тамара Дегтярева ушла из жизни в минувший четверг, 9 августа. Как рассказали втеатре, последние годы она много болела. В тот же день скончался актер,режиссер и художественный руководитель театра "Практика" ДмитрийБрусникин. В театре рассказали, что причиной смерти стала долгая болезнь.