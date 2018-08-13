Худая крыша, обшарпанные подъезды и сырой подвал. Жители многоквартирного дома в Собинке недовольны работой своей управляющей компании. Люди жалуются, что текущий ремонт у них проходит не должным образом. Что же мешает Собинской управкомпании работать как надо, а не для галочки? Пыталась понять Татьяна Данилова.

Худая крыша, обшарпанные подъезды и сырой подвал. Жители многоквартирного дома в Собинке недовольны работой своей управляющей компании. Люди жалуются, что текущий ремонт у них проходит не должным образом. Что же мешает Собинской управкомпании работать как надо, а не для галочки? Пыталась понять Татьяна Данилова.(г.Собинка)-В этой квартире семья с маленьким ребёнком. Когда дождь или какие-то осадки крупные – это такая долбёжка стоит, слушать невозможно. Ни форточку открыть, ничего не открыть. Вот, пожалуйста, кладём. Спасаются вот этим вот.От дождливой погоды в этом доме нет спасения, говорят жители. И барабанящие капли воды – это ещё не самое страшное. Из-за худой кровли случаются регулярные протечки в квартирах верхних этажей.Наталья Прокофьева, житель дома № 22 по ул. Родниковская: "Если сильный дождь, вот даже мы спим, капает просто, ставь тазик и всё. Ходим мы к Пономарёву, давали заявление, писали. Сказали – будут делать, но не знаю, ничего не видела".Светлана Малышева, житель дома № 22 по ул. Родниковская: "Почему-то дождь для людей - жизнь, а для нас - испытание. Мы зиму ждём, трясёмся, а весной мы не спим по ночам, смакивая всё это с пола".Сырость идёт и снизу. Подвалы дома, по словам женщин, толком не проветриваются. В подъездах отваливается абсолютно всё. Краска со стен облупилась, а цементный пол поредел уже до кирпичного фундамента. Текущего ремонта этот подъезд не видел уже 12 лет. В управляющей компании, которая называна по фамилии её директора - Пономарёв, по словам жителей, об этом знают, но ничего не делают.Венера Родионова, житель дома № 22 по ул. Родниковская: "Вонь невыносимая, когда спускаешься вниз - вонь. Это просто ужас. Говоришь, говоришь, пишешь, жалуешься и никаких эмоций. Пономарёв на это внимания не обращает. Дом у нас стоит с 72 года, ни разу в подъезде ремонт не делался".На вопрос - когда в их доме запланирован капитальный ремонт - люди разводят руками. Об этом их управкомпания даже не информировала.Светлана Малышева, житель дома № 22 по ул. Родниковская: "Они незаинтересованы в этом, потому слишком много беготни, эти юридические переписки. Им просто это не надо. Они не хотят по содержанию-то делать".Благоустройство территории рядом с домом для жителей стало полной неожиданностью. Они ждали приезда нашей съёмочной группы, повесили даже объявления на подъездах. И скорее всего, их увидела управкомпания. И прислала рабочих.-И мешки нашли, и рабочие нашлись. Вот так видеосъёмка. Вот всю грязь убирают.Светлана Малышева показывает финансовый отчёт управкомпании за прошлый год. На ремонт с жильцов дома было собрано 725 тысяч, а потрачено 320. "Где остальные деньги?" – интересуются жители. Ушли на сопутствующие расходы, даёт понять директор "управляшки".Сергей Пономарёв, директор управкомпании "Пономарёв С.А.": "Там же есть фактически и дворники, и подготовка к зиме, и текущее содержание, те же… подготовка к зиме, ведение ГИСа, ведение всей этой электронной отчётности. Это же всё входит сюда".Также Сергей Пономарёв отметил, что у дома низкий тариф за содержание общедомового имущества - 13 рублей с квадратного метра. И повышать его жильцы не хотят, поэтому и денег на нормальный ремонт якобы не хватает. Что же касается капитальных изменений, например, крыши, Пономарёв ответил, что произойдут они не раньше 2021 года. И то вряд ли. Потому что в Собинке есть дома и похуже. Но в фонде капремонта ответили - всё в руках жильцов, а не управкомпании. Пока в 2021 году по данному адресу планируется ремонт внутридомовых инженерных систем. Кровлю планируют делать позднее. Но виды ремонтных работ можно менять местами.Сергей Гудков, зам. гендиректора регионального Фонда капремонта: "Если, конечно, жителей беспокоит ремонт кровли, то виды работ можно переместить на 21 год. Это очень просто делается, протоколом собрания. Не знаю почему управкомпания это не довела до собственников. Тут проблем нет. Собираемость хорошая по этому дому. Она приближается к 88%, дом достаточно большой, люди молодцы - активно платят".В фонде капремонта также напоминают, что всю информацию о датах и видах капремонта своего дома жители области могут найти на их официальном сайте. А на недобросовестную работу управкомпании Пономарёв в фонде посоветовали жаловаться в Жилинспекцию.