Экс-участница телепроекта Дом-2 Тата Блюменкранц не сокрушается из-за разрушенного брака. Красотка спасается от грустных мыслей о расставании в шумной компании.

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Тата Блюменкранцне сокрушается из-за разрушенного брака. Красотка спасается от грустных мыслей орасставании в шумной компании.В Сеть попал короткий видеоролик, на котором Тата танцует иподпевает звучащей песне в компании подруг и нескольких статных мужчин. "Янапишу красивый роман, в котором я останусь с тобой", – поет она, обращаясь вкамеру.Девушка облачена в откровенноеплатье с открытой спиной и без бретелек. Серебристый наряд постоянно сползает сгруди звезды телестройки, поэтому она постоянно подтягивает вверх ползающийлиф.Поклонники отметили, что Блюменкранц недолго горевала из-заскорого развода, мол, нашла утешение с дуругим. "Тата пошла в отрыв 😂", "Очереднойпиар...т.к.их на проекте нет...про них забыли...решили пропиариться😂😂😂а грустит она...бухая потому что", "Отдыхает.Человек на свадьбе,че ей грустить там", – рассуждали поклонницы в Сети.Меж тем, пока еще муж таты Валерий записал официальноеобращение к прессе. Мужчина сообщил, что готов общаться с журналистами толькоза вознаграждение. "Друзья 21-й век на дворе, любая информация платная, потомучто, видите ли, вы такие умные зарабатываете на острых сюжетах, рассказывая этовсе зрителям, а мы должны это все добровольно делать, а где логика? Если вы зарабатываете– делитесь. Простой принцип экономики", – поведал Блюменкранц.Напомним, о скором разводе Таты и Валерия стало известно 12 августа."Придумывать я ничего не буду. У нас есть большая проблема, из-за котороймы расстаемся. О разводе пока никто не знает", – цитирует StarHit красоткуиз "Дома-2". О причинах расставания звезда телестройки решилаумолчать.