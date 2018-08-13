Экс-участница телепроекта Дом-2 Тата Блюменкранц
не сокрушается из-за разрушенного брака. Красотка спасается от грустных мыслей о
расставании в шумной компании.
Экс-участница телепроекта "Дом-2" Тата Блюменкранц
не сокрушается из-за разрушенного брака. Красотка спасается от грустных мыслей о
расставании в шумной компании.
В Сеть попал короткий видеоролик, на котором Тата танцует и
подпевает звучащей песне в компании подруг и нескольких статных мужчин. "Я
напишу красивый роман, в котором я останусь с тобой", – поет она, обращаясь в
камеру.
Девушка облачена в откровенное
платье с открытой спиной и без бретелек. Серебристый наряд постоянно сползает с
груди звезды телестройки, поэтому она постоянно подтягивает вверх ползающий
лиф.
Поклонники отметили, что Блюменкранц недолго горевала из-за
скорого развода, мол, нашла утешение с дуругим. "Тата пошла в отрыв 😂", "Очередной
пиар...т.к.их на проекте нет...про них забыли...решили пропиариться😂😂😂а грустит она...бухая потому что", "Отдыхает.
Человек на свадьбе,че ей грустить там", – рассуждали поклонницы в Сети.
Меж тем, пока еще муж таты Валерий записал официальное
обращение к прессе. Мужчина сообщил, что готов общаться с журналистами только
за вознаграждение. "Друзья 21-й век на дворе, любая информация платная, потому
что, видите ли, вы такие умные зарабатываете на острых сюжетах, рассказывая это
все зрителям, а мы должны это все добровольно делать, а где логика? Если вы зарабатываете
– делитесь. Простой принцип экономики", – поведал Блюменкранц.
Напомним, о скором разводе Таты и Валерия стало известно 12 августа.
"Придумывать я ничего не буду. У нас есть большая проблема, из-за которой
мы расстаемся. О разводе пока никто не знает", – цитирует StarHit красотку
из "Дома-2". О причинах расставания звезда телестройки решила
умолчать.