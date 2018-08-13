Маленькие квартиры медленно убивают жильцов. Недостаток
личного пространства способствует развитию тяжелых недугов у владельцев однушек.
Маленькие квартиры медленно убивают жильцов. Недостаток
личного пространства способствует развитию тяжелых недугов у владельцев "однушек".
Расстройства психики, нервозность и апатия – такие психосоматические
заболевания нередки у жильцов однокомнатных квартир. Кроме того, проживание в "однушках"
способствует быстрому распространению инфекций, сделали вывод медики.
Главная причина дискомфорта – обделенность личным
пространством. Так, у детей при отсутствии достаточного пространства для жизни
наблюдаются хронические респираторные недуги. Это следствие сниженного
иммунитета. Кроме того, из-за ограниченности в движении у них может развиться
ожирение.
Специалисты рекомендуют соблюдать установленные нормы
площади жилья на человека. На одного члена семьи должно приходиться не менее 9
квадратных метров, передает радиостанция "Говорит Москва".
В России сегодня действуют следующие нормы: 33 квадратных
метра на одного человека, 42 "квадрата" на семью из двух человек -
или по 18 метров на каждого для семей из трех и более человек.
Как отмечают врачи, особенно вредно сказывается отсутствие достаточного пространства на дети. В однокомнатных квартирах они могут вырасти замкнутыми, у них развиваются комплексы. Медики рекомендуют жильцам "однушек" больше заниматься спортом.
Несмотря на столь грозные предупреждения, спрос на студии и однушки, упавший в начале прошлого года, возвращается. Этому способствует, как отмечают эксперты, снижающаяся ставка по ипотеке, которая дает возможность покупать первое жилье молодым семьям.
По данным специалистов, последние 3 года доля продаж студий в новостройках составила 25–30% – то есть каждая четвертая квартира – это студия. Первое место уверенно держат "однушки": на них приходится около 40% всех сделок.