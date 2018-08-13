Маленькие квартиры медленно убивают жильцов. Недостаток личного пространства способствует развитию тяжелых недугов у владельцев однушек.

Маленькие квартиры медленно убивают жильцов. Недостатокличного пространства способствует развитию тяжелых недугов у владельцев "однушек".Расстройства психики, нервозность и апатия – такие психосоматическиезаболевания нередки у жильцов однокомнатных квартир. Кроме того, проживание в "однушках"способствует быстрому распространению инфекций, сделали вывод медики.Главная причина дискомфорта – обделенность личнымпространством. Так, у детей при отсутствии достаточного пространства для жизнинаблюдаются хронические респираторные недуги. Это следствие сниженногоиммунитета. Кроме того, из-за ограниченности в движении у них может развитьсяожирение.Специалисты рекомендуют соблюдать установленные нормыплощади жилья на человека. На одного члена семьи должно приходиться не менее 9квадратных метров, передает радиостанция "Говорит Москва".В России сегодня действуют следующие нормы: 33 квадратныхметра на одного человека, 42 "квадрата" на семью из двух человек -или по 18 метров на каждого для семей из трех и более человек.Как отмечают врачи, особенно вредно сказывается отсутствие достаточного пространства на дети. В однокомнатных квартирах они могут вырасти замкнутыми, у них развиваются комплексы. Медики рекомендуют жильцам "однушек" больше заниматься спортом.Несмотря на столь грозные предупреждения, спрос на студии и однушки, упавший в начале прошлого года, возвращается. Этому способствует, как отмечают эксперты, снижающаяся ставка по ипотеке, которая дает возможность покупать первое жилье молодым семьям.По данным специалистов, последние 3 года доля продаж студий в новостройках составила 25–30% – то есть каждая четвертая квартира – это студия. Первое место уверенно держат "однушки": на них приходится около 40% всех сделок.