Лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету и отпуску по специальным рецептурным бланкам, реализовывались с нарушениями лицензионных требований...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОНК УВД по ВАО выявили в одной из аптек нарушения в реализации лекарственных препаратов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.При проведении комплекса мероприятий в одной из столичных аптек, расположенных на Измайловском бульваре, полицейские выявили нарушения законодательства Российской Федерации. В частности, в данной организации лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету и отпуску по специальным рецептурным бланкам, реализовывались с нарушениями лицензионных требований.По данному факту в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».Результаты административного расследования направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решения.За административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.1 КоАП РФ, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.УНК ГУ МВД России по г. Москве