Зломушленник разбивал стекла в автомашинах и похищал из салонов чужое имущество, которое впоследствии сбывал...

Оперуполномоченные отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали 45-летнего приезжего, подозреваемого в кражах имущества из припаркованных автомобилей.В полицию от 32-летнего москвича поступило сообщение о том, что в Малом Трехсвятительском переулке из салона припаркованного автомобиля «Мицубиси» неизвестный, разбив стекло, похитил фотоаппарат стоимостью около 25 тысяч рублей.Также в ОМВД обратился 22-летний приезжий мужчина, который сообщил, что неизвестный в Большом Трехсвятительском переулке, разбив стекло автомобиля «Вольво», похитил ноутбук с чехлом стоимостью 184 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Бауманской улице оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее неоднократно судимый приезжий мужчина. Похищенное имущество злоумышленник сбыл, а деньги потратил по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному районувозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60