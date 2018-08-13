Медики установили безопасную суточную норму потребления
соли. Как выяснилось, недостаток этого элемента в питании так же вреден, как и его переизбыток.
Медики установили безопасную суточную норму потребления
соли. Как выяснилось, недостаток этого элемента в питании так же вреден, как и его переизбыток.
Пять граммов в день – вот та золотая середина в потреблении
соли, при которой не возникает проблем. К такому выводу пришли ученые
Университета Макмастера из Канады. В их исследовании участвовали почти 100
тысяч здоровых добровольцев в возрасте от 30 до 75 лет. Они представляли около
400 городов из разных стран мира.
У добровольцев взяли образцы мочи для оценки ежесуточного
потребления солей натрия. Кроме того, им измерили кровяное давление. Подверженность
сердечно-сосудистым заболеваниям определялась на выборке из 82 544 человек.
Оказалось, что участники из 80% принявших участие в
исследовании населенных пунктов в Китае потребляют более пяти граммов соли в
день. В других регионах – от 3 до5 граммов соли в день. Как подсчитали медики, систолическое
артериальное давление увеличивалось на 2,86 миллиметра ртутного столба на
каждый дополнительный грамм соли.
Выяснилось также, что чрезмерно низкое потребление соли
также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Стабильное состояние
наблюдалось при уровне потребления 4,7 грамма в день, пишет журнал The Lancet.
Ранее сообщалось о другом исследовании, которое показало, что соль и сахар в равной степени нужны человеческому организму и от умеренного их употребления беды не будет. А вот при их переизбытке могут быть неприятности. Особенно опасны химические добавки и всевозможные подсластители. Также стоит ограничить потребление соли и сахара тем, кто страдает от проблем с печенью. Таким людям нужно пить больше жидкости, говорят врачи.