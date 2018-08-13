Медики установили безопасную суточную норму потребления соли. Как выяснилось, недостаток этого элемента в питании так же вреден, как и его переизбыток.

Медики установили безопасную суточную норму потреблениясоли. Как выяснилось, недостаток этого элемента в питании так же вреден, как и его переизбыток.Пять граммов в день – вот та золотая середина в потреблениисоли, при которой не возникает проблем. К такому выводу пришли ученыеУниверситета Макмастера из Канады. В их исследовании участвовали почти 100тысяч здоровых добровольцев в возрасте от 30 до 75 лет. Они представляли около400 городов из разных стран мира.У добровольцев взяли образцы мочи для оценки ежесуточногопотребления солей натрия. Кроме того, им измерили кровяное давление. Подверженностьсердечно-сосудистым заболеваниям определялась на выборке из 82 544 человек.Оказалось, что участники из 80% принявших участие висследовании населенных пунктов в Китае потребляют более пяти граммов соли вдень. В других регионах – от 3 до5 граммов соли в день. Как подсчитали медики, систолическоеартериальное давление увеличивалось на 2,86 миллиметра ртутного столба накаждый дополнительный грамм соли.Выяснилось также, что чрезмерно низкое потребление солитакже увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Стабильное состояниенаблюдалось при уровне потребления 4,7 грамма в день, пишет журнал The Lancet.Ранее сообщалось о другом исследовании, которое показало, что соль и сахар в равной степени нужны человеческому организму и от умеренного их употребления беды не будет. А вот при их переизбытке могут быть неприятности. Особенно опасны химические добавки и всевозможные подсластители. Также стоит ограничить потребление соли и сахара тем, кто страдает от проблем с печенью. Таким людям нужно пить больше жидкости, говорят врачи.