Отец герцогини Сассекской Меган Маркл сменил гнев на милость. Томас Маркл планирует наладить общение с новыми родственниками.

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл сменил гнев намилость. Томас Маркл планирует наладить общение с новыми родственниками.Маркл решил восстановить общение с дочерью. В новоминтервью, которое, по его словам, будет последним, он рассказал, что общался спринцем Гарри по телефону. Монарший отпрыск настоятельно рекомендовал тестюизбегать папарацци и не общаться с журналистами."Гарри сказал, чтобы я никогда не связывался с прессой, чтоэто закончится слезами. Он предупреждал: "Они съедят вас живьем". И оказалсяправ", – поведал Томас Маркл. Теперь он жалеет, что не послушал новоиспеченногородственника.Добавим, что недавно Томас перенес сердечный приступ – емупотребовалась операция. Болезненному состоянию пожилого мужчины предшествовалразгоревшийся в прессе скандал. Журналисты выяснили, что он в сговоре сизвестным фотографом сделал несколько постановочных снимков. Папарацци продалэти кадры в СМИ за кругленькую сумму.Сразу после публикации громкого разоблачения Гарривновь позвонил Томасу. Однако разговор не задался. Принц заметил, что "если бы выпослушали меня, этого бы никогда не случилось". На это, как сейчас рассказываетотец Меган, принц получил грубый ответ. "Может быть, для вас вообще будетлучше, если я умру. Тогда вы могли бы притвориться грустным", – сказал я, иповесил трубку", – рассказал Томас Маркл.Теперь мужчина сожалеет о своих поступках. "Я сделал этоне ради денег, а чтобы изменить свой имидж. Я был неправ, это было ошибкой. Япоговорил с ними обоими и извинился. Ничего уже не вернуть, но этодоказательство моей любви. Я не злюсь на Гарри. Я не злюсь наМеган. Я люблю их. И желаю им всего хорошего. Но, что касаетсяостального, к черту все. Я закончил",– цитирует Томаса Daily Mail.