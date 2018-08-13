Я не располагаю фактами, но с точки зрения того, кому это было выгодно, это было выгодно Березовскому, - заявил журналист Дмитрий Захаров.

"Я не располагаю фактами, но с точки зрения того, кому это было выгодно, это было выгодно Березовскому", — заявил журналист Дмитрий Захаров.Ему пришлось ответить тем, кто заинтересовался, с чего это Захаров так уверен в том, что ныне покойный олигарх в свое время заказал убийство его коллеги по программе "Взгляд" Владислава Листьева. Сейчас-то сам Захаров настаивает: мол, это всего лишь версия или его собственный вывод. Хотя чуть ранее был куда более однозначен. До такой степени, что поставил всех на уши. А именно утверждал, что Борис Березовский и никто иной был заинтересован в смерти первого генерального директора ОРТ из-за продолжительного моратория на рекламу. Точнее, из-за упущенного дохода за счет размещения этой рекламы.Якобы, Березовский рассчитывал на солидный процент от суммы с множеством нолей, разумеется, в долларах — приблизительно в четверть миллиарда долларов. И настойчиво требовал возвращения рекламных роликов в эфир. А когда его требование не выполнили, решил действовать радикально. И вышел сухим из воды. Звучит, может быть, и складно. Только сам Захаров, как видно, свои же слова теперь поставил под сомнение. Не говоря уже о том, что усомнились многие другие.Так называемая рекламная версия, о которой вновь заговорил Дмитрий Захаров, возникла практически сразу. В 1995 году, когда Владислав Листьев стал гендиректором ОРТ, канал ввел контроль над размещением рекламы сторонними организациями. Захаров указывает, кто, по его мнению, потерпел самые большие убытки от такого решения."Самый терявший в финансовом отношении человек был Березовский. Даже кто-то писал, что пришли ФСБ со спецназом его арестовывать, но по всей видимости информация была доведена до тех, кого надо было проинформировать. И ФСБ ушло ни с чем", — подчеркивает ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захаров.По словам Дмитрия Захарова, речь тогда шла о четверти миллиарда долларов, проценты с которых мог потерять Березовский. При этом Захаров не раз в разговоре повторил, что это всего лишь точка зрения. Показаний он дать не готов, так как никаких доказательств у него нет.На возможную причастность Березовского указывает и другой коллега Владислава Листьева – Евгений Додолев. Вот только мотивы, по его мнению, были другие. Березовский якобы хотел только немного припугнуть Листьева, чтобы ведущий не вмешивался в финансовые дела канала."Влад стал интересовать деталями хозяйственного порядка. Не только поступлениями, но и расходами. На что расходятся деньги канала, как они расходуются. Это стало неожиданностью и для Бадри, и для Бориса. Было решение, что папа, так он называл Березовского, хотел приструнить Влада и попугать его. И там была длинная цепочка от заказчика к исполнителю. И исполнители просто перестарались. И убили, хотя должны были просто уложить в больницу", — считает журналист Евгений Додолев.Впрочем, версия тоже неоднозначная. Никаких финансовых решений ни о рекламе, ни о расходах канала Листьев не принимал. Это делал совет директоров. Пугать лично гендиректора было бесполезно. Кроме того, бывший ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский уверен, что Березовский сам был заинтересован в том, чтобы именно Листьев возглавлял ОРТ."Там существовал большой такой сейф. Из этого сейфа Березовский доставал пачечки купюр и раздавал, подкармливая определенное количество лояльных людей. И Влад принимал участие в этом, иногда позволяя себе странные вещи, что это он уберет, это он сделает. Я сказал: ты торгуешь тем, чем не владеешь", — вспоминает соведущий перестроечного "Взгляда" Александр Политковский.Можно, конечно, пойти дальше и предположить, что доторговался Листьев до того, что стал неугоден. Важно разобраться кому.Сергей Доренко возвращает нас к рекламной версии, с которой мы собственно и начали. Но теперь посмотрим на нее с другой стороны. По словам Доренко, именно Березовский, а не Листьев, был инициатором запрета рекламы. И от этого тогда пострадали те, кто получал черный доход от телевизионных роликов. И собственно через Листьева убийцы хотели надавить на Березовского."Убийство Влада Листьева могло быть очень полезно тем, кто хотел насолить Березовскому, — предлагает свою версию произошедшего Сергей Доренко. — Можно было как-нибудь досадить Березовскому таким образом, чтобы подойти к нему? Нет, его охрана после покушения была фундаментальной. Можно было подойти к Бадри – это правая рука Березовского и он разбирался с криминальными схемами рекламы. Нет! Можно было просто передать им привет от криминального мира после смерти Сильвестра? Да, можно! Листьев ходил без охраны".Сильвестр – это криминальный авторитет, которого, как полагают, заказал в 1994 году Березовский.А кому и зачем было ведущего и кумира миллионов? За 23 года следствие так и не нашло ответа. 200 томов дела, две тысячи допрошенных свидетелей и сотни подозреваемых. У каждого из коллег Владислава Листьева есть своя версия и свой обвиняемый. Но, к сожалению, всегда без доказательств.