Знаменитый певец чувствует себя хорошо. Реабилитацию он проходит в домашних условиях.
Знаменитый певец чувствует себя хорошо. Реабилитацию он проходит в домашних условиях.
В пресс-службе Николая Носкова поделились деталями о самочувствии
музыканта. Представитель исполнителя отметил, что появившаяся ранее информация
о плохом состоянии певца не соответствует действительности.
"Николай Иванович чувствует себя хорошо, проходит
реабилитацию в домашних условиях, в кругу семьи. Всю подробную
информацию можно увидеть в социальных сетях артиста, мы публикуем
актуальную информацию", – цитирует представителя Носкова РИА Новости.
Как писали Dni.Ru, ранее основатель группы "Парк
Горького" Алексей Белов призвал молиться о здоровье артиста. "Коля сейчас очень болен, у него был инсульт" –
заявил он.
Напомним,
Николай Носков заставил фанатов переживать за его здоровье в марте 2017 года,
когда был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У музыканта диагностировали
ишемический спинальный инсульт. Он перенес операцию по удалению тромба в шейном
отделе, в связи с чем был вынужден отменить гастрольный тур.
Николай Носков – советский и российский музыкант,
пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал
в составе групп "Москва" и "Парк Горького".