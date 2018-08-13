Знаменитый певец чувствует себя хорошо. Реабилитацию он проходит в домашних условиях.

Знаменитый певец чувствует себя хорошо. Реабилитацию он проходит в домашних условиях.В пресс-службе Николая Носкова поделились деталями о самочувствиимузыканта. Представитель исполнителя отметил, что появившаяся ранее информацияо плохом состоянии певца не соответствует действительности."Николай Иванович чувствует себя хорошо, проходитреабилитацию в домашних условиях, в кругу семьи. Всю подробнуюинформацию можно увидеть в социальных сетях артиста, мы публикуемактуальную информацию", – цитирует представителя Носкова РИА Новости.Как писали Dni.Ru, ранее основатель группы "ПаркГорького" Алексей Белов призвал молиться о здоровье артиста. "Коля сейчас очень болен, у него был инсульт" –заявил он.Напомним,Николай Носков заставил фанатов переживать за его здоровье в марте 2017 года,когда был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У музыканта диагностировалиишемический спинальный инсульт. Он перенес операцию по удалению тромба в шейномотделе, в связи с чем был вынужден отменить гастрольный тур.Николай Носков – советский и российский музыкант,пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступалв составе групп "Москва" и "Парк Горького".