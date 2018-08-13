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<a href="http://33live.ru/novosti/13-08-2018-poklonskaya-tajno-vyshla-zamuzh-za-soloveva.html" target="_blank">Поклонская тайно вышла замуж за Соловьева</a> - Наталья Поклонская вышла замуж. Скромная церемония бракосочетания состоялась на родине депутата Госдумы, в Крыму.