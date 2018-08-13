По словам потерпевшей, неизвестный, находясь в офисе коммерческой организации, перевел с расчетного счета фирмы денежные средства на расчетный счет сторонней организации...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в хищении денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило заявление от генерального директора одной из коммерческих организаций. По словам потерпевшей, неизвестный, находясь в офисе коммерческой организации, перевел с расчетного счета фирмы денежные средства на расчетный счет сторонней организации.Материальный ущерб составил более 7,6 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя жительница Московской области. Выяснилось, что злоумышленница работала в компании бухгалтером. Пользуясь свободным доступом к рабочей программе, она направила подложные платежные поручения в банк. Несколькими платежными поручениями денежные средства были переведены подконтрольной организации и впоследствии обналичены неизвестными лицами.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61