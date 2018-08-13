Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ ...

Инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России "Троицкий" выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнемуВ ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов в пос. Первомайское продавец–кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетней. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту отделом дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)010-51-79