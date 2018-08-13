Женщина сообщила, что обнаружила пропажу двух велосипедов, прикрепленных велосипедными замками...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по Зеленоградскому округу ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое мужчин, подозреваемые в краже велосипедов из подъезда жилого дома.В полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что обнаружила пропажу двух велосипедов, прикрепленных велосипедными замками к опоре на лестничной площадке.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Московской области. Ими оказались ранее судимые 30-ти и 31-летний жители столицы.По данному факту СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31