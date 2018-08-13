Перегородили проезжую часть. Жители улицы Пугачёва против расширения дороги. Ремонт автомобильной трассы должны были начать сегодня, но на пути подрядчика встали пенсионеры. Старожилы улицы не дают им приступить к своим прямым обязанностям. На место конфликта прибыли полицейские и представители мэрии. Почему пенсионеры против? Расскажет Алексей Дудин.

Перегородили проезжую часть. Жители улицы Пугачёва против расширения дороги. Ремонт автомобильной трассы должны были начать сегодня, но на пути подрядчика встали пенсионеры. Старожилы улицы не дают им приступить к своим прямым обязанностям. На место конфликта прибыли полицейские и представители мэрии. Почему пенсионеры против? Расскажет Алексей Дудин.(ул. Пугачёва)Техника стоит – время идёт. Сегодня дорожники должны были приступить к ремонту проезжей части на улице Пугачёва. Но не тут-то было. Начать работать им помешали пенсионеры. Около 10 бабушек перекрыли рабочим дорогу. В результате, технику пришлось оставить до принятия решения.Любовь Захарова, житель дома №65: "Приехали уже расширять." - "Вы не даёте?"- "Да, мы встаём грудью, мы не хотим расширять дорогу. У нас итак здесь плохое положение, а будет ещё хуже".Под "плохим положением" подразумевают узкую проезжую часть. Даже 2 машины на этой дороге разъезжаются с трудом. Чтобы не столкнуться, частенько заезжают на тротуар. А рядом стоят жилые дома, неподалёку и детская площадка.Лидия Устинова, житель дома №46: "Они подъезжают к тебе под самый зад, ругаются матом, идёшь вдвоём, тебя прямо зеркалами задевают за руки".Алексей Першин, житель дома №44: "Ребёнок в любой момент может дёрнуться и под колёса. Дети вон там с площадки выбегают постоянно, их бабушки замучились ловить".Если дорогу расширят – станет ещё хуже, уверены местные жители. По свободной проезжей части машины будут гнать на высокой скорости, поедет даже тяжелая техника. И вся эта автомобильная история будет прямо под окнами пенсионеров.Ирина Семёнова житель дома №56: "Поедут грузовые машины, дети будут выходить из калитки и сразу под Камаз попадать. Выход один – одностороннее движение".8 юго-западный район растёт. Жителей там становится больше. Поэтому и автомобильный трафик через улицу Пугачёва в новый микрорайон увеличивается. По словам местных жителей, власти города не продумали вопрос с транспортной инфраструктурой. Теперь из-за этого страдают старожилы улицы."При трёх дополнительных развязках у нас бы не было такого интенсивного движения"."Вот здесь, ниже 100 метров, вот так, объездная дорога идёт и на улицу Красную выходит. Два пролёта надо дорогу доделать и всё, там поедет объезд".Чтобы решить конфликт, на Пугачева приехал лично замглавы городской администрации. Сергей Литвинкин внимательно выслушал все претензии жителей, а потом ответил на вопросы. По словам чиновника, стройка и заселение микрорайона действительно идёт активно. Но вместе с этим и о транспортной доступности к новостройкам никто не забывает."В этом году часть дороги улицы Сперанского, именно к выезду наверх, мы уже делаем".Сначала сделают основные объездные магистрали, а потом будут думать, что делать с улицей Пугачёва, говорит замглавы администрации. Возможно, жители и правы, и на этом участке необходимо ввести одностороннее движение. Вот только ремонтировать дорогу всё равно надо. И расширять её вплоть до окон домов никто не планирует. Речь идёт о метровом расстоянии.Сергей Литвинкин, зам.главы администрации г. Владимира: "Тут всё равно все обочины, они закатаны, также возникают трудности обслуживания дороги в зимний период. Если сейчас здесь автомобиль припаркуется, то, объезжая его, транспортные средства будут заезжать на обочину".Сегодня найти взаимопонимание удалось. Но завтра Сергей Литвинкин назначил дополнительную встречу с инициативной группой жителей Пугачева, чтобы проработать все нюансы и вместе найти решение, удобное всем.