В понедельник, 13 августа, завершается третий тур чемпионата России по футболу. Краснодар в гостях одержал победу над Уфой со счетом 1:0. Единственный мяч на 87-й минуте забил Вандерсон.

В понедельник, 13 августа, завершается третий тур чемпионата России по футболу. "Краснодар" в гостях одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0. Единственный мяч на 87-й минуте забил Вандерсон.Отметим, что уже в компенсированное ко второму тайму время за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес. Краснодарский клуб провел первый матч без Федора Смолова и одержал вторую победу подряд. Новым капитаном команды стал защитник Александр Мартынович.В турнирной таблице "Краснодар" с шестью очками занимает четвертое место. "Уфа" с четырьмя баллами идет шестой.