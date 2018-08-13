Певец Егор Крид рассказал о том, как в начале своей карьеры не смог попасть на шоу Аллы Пугачевой Фактор А, где хотел проявить свой талант. Он признался, что даже не смог пройти отбор.

Певец Егор Крид рассказал о том, как в начале своей карьеры не смог попасть на шоу Аллы Пугачевой "Фактор А", где хотел проявить свой талант. Он признался, что даже не смог пройти отбор.Когда поклонники творчества Егора Крида начинают задумываться о связи своего любимого артиста с королевой российской эстрады Аллой Пугачевой, то максимум, что они могут вспомнить – перепевку шлягера "Миллион алых роз". Однако не многие знают, что первая заочная встреча Крида и Пугачевой состоялась еще на заре карьеры исполнителя и закончилась тем, что его практически вышвырнули на улицу.Егор Крид хотел показать всей стране свой талант, выступив на шоу Аллы Пугачевой "Фактор А", однако, по всей видимости, показался не подходящим под строгие правила Примадонны. "Я не прошел даже отбор на прослушивании у Аллы Пугачевой", – цитирует певца. "Уже спустя годы мы оказались в одной компании с человеком, который занимался этим проектом. Он был очень удивлен, что на меня не обратили должного внимания", – добавил он.Обычно уже успевшие состояться артисты вспоминают о неудачах в начале творческого пути, чтобы показать, что эти проблемы заставили их только сильнее бороться за свою мечту. В случае с Егором Кридом все оказалось не столь традиционно. "Я не могу сказать, что тогда меня это как-то подстегнуло", – признался музыкант.Он рассказал, что уже тогда у его клипов было много просмотров в интернете. "Но я не знал, что с этим делать. Поставил для себя цель – если до 18 лет не подпишу контракт, то закончу с музыкой", – рассказал Егор Крид.Запасным вариантом для музыканта была киноиндустрия. От этой мечты он отказываться не собирается и надеется, что в будущем все же попробует себя в роли актера и снимется не только в музыкальном клипе, но и полнометражном кино.