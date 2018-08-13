Закончили чемпионат победой сборной. Команда России взяла золото чемпионата Европы по мотоболу. Играть в финале нашей сборной пришлось с командой Франции, но в итоге трудностей с соперниками не было, наши спортсмены одержали уверенную победу - 5:0.

Закончили чемпионат победой сборной. Команда России взяла золото чемпионата Европы по мотоболу. Играть в финале нашей сборной пришлось с командой Франции, но в итоге трудностей с соперниками не было, наши спортсмены одержали уверенную победу - 5:0. Напомним, чемпионат Европы по мотоболу проходил на мотодроме города Ковров всю неделю. За звание чемпионов сражались команды Литвы, Белоруссии, Германии, Франции, Голландии и России. Следующий чемпионат Европы по мотоболу пройдет в будущем году в Германии.