Светская львица Светлана Бондарчук и актриса Эвелина Бледанс
в свои 49 лет выглядят как девочки. Вероятно, сложности в личной жизни благотворно
сказались на желании звезд выглядеть лучше.
Светская львица Светлана Бондарчук и актриса Эвелина Бледанс
в свои 49 лет выглядят как девочки. Вероятно, сложности в личной жизни благотворно
сказались на желании звезд выглядеть лучше.
У Бледанс и Бондарчук недавно началась новая жизнь. Обе развелись
с мужьями и активно пытаются найти новых.
В прошлом году Эвелина пережила развод со свои третьим мужем
Александром Семиным. Теперь она одна воспитывает сына Семена, который родился с
синдромом Дауна. Все свое свободное время звезда теперь уделяет наследнику.
Однако и о себе не забывает. Артистка не раз отмечала, что мечтает вновь
встретить любовь и обрести женское счастье.
Бондарчук немного опережает Бледанс. Светская львица уже
завела себе любовника, который намного младше нее. Известно, что новым ухажером
светской львицы является 37-летний фотограф Сергей Табунов. Мужчина не на шаг
не отходит от зазнобы. Практически на всех мероприятиях Светлана появляется в
компании Сергея.
По всей видимости, статус разведенной женщины мотивирует Светлану
и Эвелину держать себя в отличной форме. Звезды то и дело выкладывают в Instagram
снимки, на которых демонстрируют результаты многочасовых тренировок и диет.
К примеру, недавно Бледанс опубликовала фото в белоснежном купальнике.
Пользователи Сети поразились подтянутым телом артистки. А Бондарчук, в свою
очередь, похвасталась в своем микроблоге кадром, на котором она запечатлена
позирующей в откровенном бикини не оставляющим простора для воображения.
Поклонники отметили, что, судя по фото, Светлана на этот раз смогла заткнуть за
пояс конкурентку Бледанс, показавшись публике в более сексуальном купальнике.