Светская львица Светлана Бондарчук и актриса Эвелина Бледанс в свои 49 лет выглядят как девочки. Вероятно, сложности в личной жизни благотворно сказались на желании звезд выглядеть лучше.

Светская львица Светлана Бондарчук и актриса Эвелина Бледансв свои 49 лет выглядят как девочки. Вероятно, сложности в личной жизни благотворносказались на желании звезд выглядеть лучше.У Бледанс и Бондарчук недавно началась новая жизнь. Обе развелисьс мужьями и активно пытаются найти новых.В прошлом году Эвелина пережила развод со свои третьим мужемАлександром Семиным. Теперь она одна воспитывает сына Семена, который родился ссиндромом Дауна. Все свое свободное время звезда теперь уделяет наследнику.Однако и о себе не забывает. Артистка не раз отмечала, что мечтает вновьвстретить любовь и обрести женское счастье.Бондарчук немного опережает Бледанс. Светская львица ужезавела себе любовника, который намного младше нее. Известно, что новым ухажеромсветской львицы является 37-летний фотограф Сергей Табунов. Мужчина не на шагне отходит от зазнобы. Практически на всех мероприятиях Светлана появляется вкомпании Сергея.По всей видимости, статус разведенной женщины мотивирует Светлануи Эвелину держать себя в отличной форме. Звезды то и дело выкладывают в Instagramснимки, на которых демонстрируют результаты многочасовых тренировок и диет.К примеру, недавно Бледанс опубликовала фото в белоснежном купальнике.Пользователи Сети поразились подтянутым телом артистки. А Бондарчук, в своюочередь, похвасталась в своем микроблоге кадром, на котором она запечатленапозирующей в откровенном бикини не оставляющим простора для воображения.Поклонники отметили, что, судя по фото, Светлана на этот раз смогла заткнуть запояс конкурентку Бледанс, показавшись публике в более сексуальном купальнике.