Мария Шарапова призналась: у нее роман с британским миллионером Александром Гилксом. Россиянке пришлось приоткрыть завесу тайны после того, как снимки с целующими ягодицы теннисистки Гилксом взорвали интернет.

Мария Шарапова призналась: у нее роман с британскиммиллионером Александром Гилксом. Россиянке пришлось приоткрыть завесу тайныпосле того, как снимки с целующими ягодицы теннисистки Гилксом взорвалиинтернет.Александр Гилкс – школьный товарищ принца Уильяма и основательаукционного дома Paddle 8. Вдобавок, английский джентльмен – один из самыхзавидных женихов Великобритании.Живет Александр в США – Англию он считает слишкомконсервативной для своего бизнеса. Родину посещает лишь для того, чтобы поприсутствоватьна очередном торжестве в королевской семье. Александр был женат, его бывшаясупруга – модный дизайнер Миша Нону. Их грандиозная свадьба в 2012 году три днягуляла в Венеции, но брак продержался всего четыре года.Предприниматель общается с Машей на ее родном языке. Интереск русскому ему привила мать, которая изучала Россию. Александр даже стажировалсяв свое время Санкт-Петербурге. Тогда же Гилкс пристрастился к русской бане: поего словам, это удовольствие он не променяет ни на что.Мария Шарапова, по ее признанию, разочаровалась вспортсменах. И время вынужденного отпуска (спортсменку дисквалифицировали из-заскандала с мельдонием) теннисистка использовала, чтобы найти идеальногомужчину.Напомним, в 2010 году она почти вышла замуж за словенскогобаскетболиста Сашу Вуячича. Мария признается, что поначалу они отлично понималидруг друга. Однако Саша старался добиться главенства в отношениях, бытьхозяином положения, все контролировать. "Моя карьера стояла у него костьюв горле, а я была еще слишком молода, чтобы заканчивать", – рассказываетспортсменка.Шарапова, в конце концов, решила, что ей нужен состоявшийся,уверенный в себе человек, у которого есть свое мнение и дело в жизни. Важно,чтобы он был доволен тем, кем стал и чего добился. Судя по всему, все эти черты– или хотя бы некоторые – она нашла в Александре Гилксе, пишет StarHit.