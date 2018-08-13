Мария Шарапова призналась: у нее роман с британским
миллионером Александром Гилксом. Россиянке пришлось приоткрыть завесу тайны
после того, как снимки с целующими ягодицы теннисистки Гилксом взорвали
интернет.
Мария Шарапова призналась: у нее роман с британским
миллионером Александром Гилксом. Россиянке пришлось приоткрыть завесу тайны
после того, как снимки с целующими ягодицы теннисистки Гилксом взорвали
интернет.
Александр Гилкс – школьный товарищ принца Уильяма и основатель
аукционного дома Paddle 8. Вдобавок, английский джентльмен – один из самых
завидных женихов Великобритании.
Живет Александр в США – Англию он считает слишком
консервативной для своего бизнеса. Родину посещает лишь для того, чтобы поприсутствовать
на очередном торжестве в королевской семье. Александр был женат, его бывшая
супруга – модный дизайнер Миша Нону. Их грандиозная свадьба в 2012 году три дня
гуляла в Венеции, но брак продержался всего четыре года.
Предприниматель общается с Машей на ее родном языке. Интерес
к русскому ему привила мать, которая изучала Россию. Александр даже стажировался
в свое время Санкт-Петербурге. Тогда же Гилкс пристрастился к русской бане: по
его словам, это удовольствие он не променяет ни на что.
Мария Шарапова, по ее признанию, разочаровалась в
спортсменах. И время вынужденного отпуска (спортсменку дисквалифицировали из-за
скандала с мельдонием) теннисистка использовала, чтобы найти идеального
мужчину.
Напомним, в 2010 году она почти вышла замуж за словенского
баскетболиста Сашу Вуячича. Мария признается, что поначалу они отлично понимали
друг друга. Однако Саша старался добиться главенства в отношениях, быть
хозяином положения, все контролировать. "Моя карьера стояла у него костью
в горле, а я была еще слишком молода, чтобы заканчивать", – рассказывает
спортсменка.
Шарапова, в конце концов, решила, что ей нужен состоявшийся,
уверенный в себе человек, у которого есть свое мнение и дело в жизни. Важно,
чтобы он был доволен тем, кем стал и чего добился. Судя по всему, все эти черты
– или хотя бы некоторые – она нашла в Александре Гилксе, пишет StarHit.