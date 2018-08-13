В
студии программы На самом деле появился Сергей Хачатурян – брат
трех юных москвичек, убивших своего отца 27 июля в столице. Парень прошел
проверку на детекторе лжи и впервые рассказал жуткие подробности о жизни с родителем-тираном.
В
студии программы "На самом деле" появился Сергей Хачатурян – брат
трех юных москвичек, убивших своего отца 27 июля в столице. Парень прошел
проверку на детекторе лжи и впервые рассказал жуткие подробности о жизни с родителем-тираном.
Сергей
заверил, что не подозревал, что его сестры хотят убить родного отца. Молодой человек
признался, что почти не разговаривал с ним, поскольку тот, по его
словам, больше любил дочерей. Сына же он бил всем, что попадалось под руку. Он даже
стрелял в сына из пневматического оружия.
Парень признался, что
родной отец не раз угрожал ему убийством. Молодой человек не может
забыть, как однажды Хачатурян хотел его вывезти в лес, чтобы отомстить
за то, что он общается со своей мамой, которую Михаил Хачатурян
выгнал из дома.
Самого
же Сергея он прогнал, когда наследнику было всего 16 лет. Подростку
приходилось ночевать в подъездах и торговых центрах.
Также брат сестер
Хачатурян признался, что у родителя были и хорошие черты характера. "Он оплачивал
экскурсии, поездки на яхтах. В Сочи, когда мне было примерно семь
лет, он взял в аренду катер и мы катались. Он дал нам
по батону хлеба, чтобы мы кормили дельфинов", – рассказал Сергей.
Психологи в студии шоу отметили, что погибший Михаил Хачатурян был
агрессивным из-за психиатрического расстройства.
Кроме того, молодой
человек рассказал и о сексуальном насилии, которые было в семье.
"Однажды я и брат Арсен помчались домой, так как позвонила взволнованная
Кристина и сказала, что отец захотел принять ванну
с Ангелиной", – поделился Сергей. Полиграф показал, что все
слова, сказанные сыном убитого слова – это правда.
Напомним,
трагедия произошла 27 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Раненый
мужчина скончался на лестничной площадке, позже его дочери сознались в
убийстве.
Ходят слухи, что убитый
Михаил Хачатурян был связан с криминальным миром. Соседи и знакомые рассказывают,
что по отношению к своим детям он был тираном и деспотом.