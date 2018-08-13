В студии программы На самом деле появился Сергей Хачатурян – брат трех юных москвичек, убивших своего отца 27 июля в столице. Парень прошел проверку на детекторе лжи и впервые рассказал жуткие подробности о жизни с родителем-тираном.

студии программы "На самом деле" появился Сергей Хачатурян – браттрех юных москвичек, убивших своего отца 27 июля в столице. Парень прошелпроверку на детекторе лжи и впервые рассказал жуткие подробности о жизни с родителем-тираном.Сергейзаверил, что не подозревал, что его сестры хотят убить родного отца. Молодой человекпризнался, что почти не разговаривал с ним, поскольку тот, по егословам, больше любил дочерей. Сына же он бил всем, что попадалось под руку. Он дажестрелял в сына из пневматического оружия.Парень признался, чтородной отец не раз угрожал ему убийством. Молодой человек не можетзабыть, как однажды Хачатурян хотел его вывезти в лес, чтобы отомститьза то, что он общается со своей мамой, которую Михаил Хачатурянвыгнал из дома.Самогоже Сергея он прогнал, когда наследнику было всего 16 лет. Подросткуприходилось ночевать в подъездах и торговых центрах.Также брат сестерХачатурян признался, что у родителя были и хорошие черты характера. "Он оплачивалэкскурсии, поездки на яхтах. В Сочи, когда мне было примерно семьлет, он взял в аренду катер и мы катались. Он дал нампо батону хлеба, чтобы мы кормили дельфинов", – рассказал Сергей.Психологи в студии шоу отметили, что погибший Михаил Хачатурян былагрессивным из-за психиатрического расстройства.Кроме того, молодойчеловек рассказал и о сексуальном насилии, которые было в семье."Однажды я и брат Арсен помчались домой, так как позвонила взволнованнаяКристина и сказала, что отец захотел принять ваннус Ангелиной", – поделился Сергей. Полиграф показал, что всеслова, сказанные сыном убитого слова – это правда.Напомним,трагедия произошла 27 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Раненыймужчина скончался на лестничной площадке, позже его дочери сознались вубийстве.Ходят слухи, что убитыйМихаил Хачатурян был связан с криминальным миром. Соседи и знакомые рассказывают,что по отношению к своим детям он был тираном и деспотом.