Доля нерезидентов на российском фондовом рынке составляет 30-35%. На первом месте – инвесторы из Великобритании, на втором – из ЕС и на третьем – из США.

Доля нерезидентов на российском фондовом рынке составляет 30-35%. На первом месте – инвесторы из Великобритании, на втором – из ЕС и на третьем – из США. Американские инвесторы особенно любят вкладывать деньги в государственные российские голубые фишки. Если наши заокеанские друзья потерпят прямые убытки в случае невыплаты дивидендов, это будет хорошим стартом наступления на доллар, предупреждением нашим европейским партнерам, считает Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари.Вот почему мы так беззубо отвечаем на санкции США? Да еще при этом оглядываясь на Америку и постоянно извиняясь: "Прости, Америка, мы не хотели, но не можем поступить иначе". Они ведь воспринимают наши беззубые санкции как отсутствие у нас ресурсов для более серьезных контрмер. Или как то, что у нас весь народ якобы солидарен с Америкой и контрсанкции не поддерживает, только режим в России сменить мечтает.А ведь это не так. О том, что против США надо вводить более серьезные рестриктивные меры, говорят уже на улицах, в общественном транспорте и даже в парках и зонах отдыха в хорошую для отдыха погоду. (За исключением, наверное, "Зарядья", ведь там, как оказалось, занимаются другими делами).Так что же мы можем сделать, не навредив нашей же экономике? А сделать мы можем много чего, причем с хорошим эффектом. Например, ударить им в самое подбрюшье – в их финансовую систему, чего мы никогда не делали, обладая для этого всеми необходимыми ресурсами. Я не о продаже пакета американских госбумаг, это мы уже сделали почти полностью, но это не самое эффективное средство нанести неядерный удар по США. Это мы просто себя застраховали от иных возможных санкций, которые могли бы быть введены против нас.Я предлагаю кое-что поинтересней. А именно: ударить по глобальным и на самом деле американским инвестбанкам и фондам, инвестирующим в российские акции и облигации. Как это сделать? Очень просто, причем отрубая им хвосты по частям, а не сразу, для большего эффекта.Арифметика дивидендовЧто делаем? Вводим мораторий на неопределенный срок (до отмены американских экономических санкций против нас) на выплату инвесторам из США: а) процентов по государственным облигациям РФ; б) процентов по облигациям и дивидендов по акциям российских госкомпаний и государственных банков; в) процентов по облигациям и дивидендов по акциям российских частных компаний и банков, находящихся под санкциями США.Как делаем? Принимаем соответствующий закон. Технически – эти дивиденды и проценты на первом этапе никуда не исчезнут, они поступят на специальный счет, допустим, в ЦБ или Федеральном казначействе, и будут там накапливаться, пока в США не одумаются и не отменят санкции.Каков эффект? Американские инвесторы, физические и юридические лица не получат дивидендов и процентов, когда все другие получат. Разумеется, почувствуют себя обделенными, а взыскать эти средства не будет никакой возможности. К кому обращаться? Правильно, к своим властям, доказывать, что они неправы. При этом американские санкции против российского госдолга не будут иметь смысла, так как зачем инвестировать в долг, по которому невозможно получить проценты?Азбука госдолгаЧто делаем? Вводим полный мораторий на выплату долга инвесторам из США по государственным ценным бумагам и, возможно, по облигациям государственных компаний и частных компаний, находящихся под санкциями США.Как делаем? Принимаем закон, и эмитенты (государство и, возможно, корпорации) просто не платят долги американским инвесторам. Вообще, без аккумулирования средств на какое-либо время на каком-либо спецсчете. То есть их вклады сгорают.Каков эффект? Вот тут они уже горько заплачут. Шутка ли, когда твои деньги (миллионы долларов) безвозвратно потеряны, даже без надежды их вернуть. Обратятся к своим властям за помощью обязательно. Если санкции отменят, тогда им долги, вероятно, можно будет все-таки вернуть, но уже на других условиях. А глобальные рейтинговые агентства зачешут репы, потому что им будет очень непросто объявить даже частичный дефолт России или российских компаний. Ведь всем остальным инвесторам в облигации мы будем исправно платить, кроме инвесторов из одной страны, все отчетности прозрачны и в открытом доступе, из которых можно будет понять, что Россия и ее эмитенты абсолютно платежеспособны. Да и наплевать, по большому счету, нам на мнение этих Moody’s и других, так как в этой сфере мы уже давно произвели импортозамещение, у нас свои рейтинговые агентства есть. Ну, и у их Конгресса и Госдепа будет шанс много раз подумать, прежде чем даже замышлять санкции против российского госдолга.Казус федерисЧто делаем? Вводим полный запрет на операции инвесторов из США с любыми российскими финансовыми активами: госбумагами, акциями, корпоративными облигациями, рублем, даже векселями, даже паями ПИФов, даже долями в ООО (по поводу ООО, правда, можно сделать исключение для тех инвесторов, которые приобрели эти доли до санкций).Как делаем? Принимаем соответствующий закон, в котором прописываем этот запрет, и даем очень жесткий срок для выхода американских инвесторов из приобретенных ранее российских финансовых активов. Например, месяц.Каков эффект? По оценкам Альпари, еще более сильный, чем в случае реализации пункта 2. То есть мало того, что тебе не погасили долги, ты еще не сможешь никогда вернуться на российский рынок и оставляешь надежду на то, что их когда-либо погасят. И тогда они со всех ног обратятся к своему правительству и президенту за отменой санкций, а то им будет совсем плохо. Да еще и потребуют ответа за санкции и попытки санкций через суд, а суд в США — дело серьезное, там даже президенты проигрывают.Не навредим ли мы себе, своей экономике? Вообще никак. Да еще деньги, сэкономленные на погашении долгов американским инвесторам, можно будет на реализацию майских указов президента направить. Конечно, рынки акций и облигаций упадут, рубль упадет. Но наши финансовые рынки обладают удивительной возможностью восстанавливаться после падения даже в кризисные периоды. А цены на нефть высоки, значит, рынки восстановятся очень быстро.Не сбегут ли от нас другие иностранные инвесторы? Смотря какие. Американских инвесторов у нас на финансовом рынке сейчас не так много. Но много британских и из Евросоюза. Для них ситуация с американскими инвесторами будет хорошим тревожным звонком о том, что в политике санкций их правительствам не следует заходить слишком далеко, а то будет мучительно больно. Кто-то, конечно, сбежит со страху, но остальные начнут покупать подешевевшие активы. Кроме того, было бы неплохо проверить московские филиалы американских инвестбанков, а также американские инвестиционные фонды, работающие здесь, на предмет манипулирования российскими финансовыми рынками. А то непонятно, кто сейчас валит рубль и рынок госбумаг. Действительно ли это паническое поведение спекулянтов? Или организованная кем-то ситуация? Если хорошо проверить и найти виновных, можно будет провести показательный судебный процесс, а за манипулирование рынком у нас есть не только административная статья, но и уголовная. Вот тут они забегают, да еще как забегают. И чего плохого, если наш рынок очистят от глобальных мошенников и жулья? По-моему, ничего плохого.Ну и, наконец, можно создать режим наибольшего благоприятствования (например, налоговый) на финансовых рынках для инвесторов из стран БРИКС и ЕАЭС, а также других дружественных и партнерских нам стран – Турции, Саудовской Аравии, Ирана и т.д. Там тоже денежки водятся.Так что возможности применять контрсанкции, не навредив своей экономике, у нас имеются. Важно только, чтобы была политическая воля перестать извиняться перед Америкой. Она-то перед нами не извиняется.