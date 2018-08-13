Лайма Вайкуле отказалась от своих слов о Крыме. Речь о заявлении, которое певица сделала перед концертом в Одессе. Его смысл буквально такой: на полуостров не поеду, ни за какие деньги. Считает это нарушением правил Европейского союза.

Лайма Вайкуле отказалась от своих слов о Крыме. Речь о заявлении, которое певица сделала перед концертом в Одессе. Его смысл буквально такой: на полуостров не поеду, ни за какие деньги. Считает это нарушением правил Европейского союза.Естественно, такая позиция не могла остаться без внимания. Украинские националисты поспешили записать артистку в союзники, ну а в России мнения, мягко говоря, не однозначные. Возмутились не только поклонники, но и коллеги по культурному цеху.Дрессировщик Эдгард Запашный предложил Вайкуле либо признать воссоединение Крыма, либо "набраться мужества и не посещать с концертами Россию вообще".Есть и менее радикальные комментарии: певец Олег Газманов посчитал жест Лаймы "некрасивым". Предположил, что на латвийскую певицу "оказывают какое-то давление". Несколько дней Сеть бурлит.И вот, наконец-то, высказалась и сама Лайма. Утверждает, мол, журналисты всё переврали. Правда, и гастролей на полуостров в ближайшем будущем также не планируется. В общем, все дело — в интонациях и нюансах."Они выдали как мои слова, как я могу дальше комментировать? Глупо что я стала что-то комментировать", — заявила Вайкуле."Я гражданка Европейского союза, я не имею права туда ездить и я это сказала. Коротко и ясно. Из этого получилось, что я против крымского народа, я против России, и ещё бедную Пугачеву приплели, о ней разговора вообще не было", — возмутилась певица.В Крым — нет, а вот в другие регионы России — да. Шоу-бизнес двойных стандартов не понимают коллеги по цеху. Из Юрмалы российский фестиваль выгнали, но многие исполнители Латвии и Украины успешно продолжают выступать в России и зарабатывать большие деньги."Я знаю, что Лайма всегда старалась стоять в стороне от политики от каких-либо заявлений и конечно на неё это не похоже. Эти заявления является для меня удивительным. И надо понимать, что все поют на русском языке, и Россия является рынком для заработка людей из ближнего зарубежья", — отметил Иосиф Пригожин, продюсер.Возможно, часть слов Вайкуле, действительно, передали неверно. Политический материал явно готовился местным изданием "Дума" заранее. Вопросы ни о творчестве, ни о поддержке больных раком – Вайкуле сама победила болезнь — а только о политике принес с собой на пресс-конференцию специальный корреспондент Дмитрий Жогов.Псевдоним. Он же Дмитрий Бакаев. Среди бывших материалов — например рассказ о садистке–репетиторе из села под Одессой, а еще репортаж о суровых условиях жизни местного интерната. Правда, материал потом полностью опровергли представители заведения, заявив, что они не соответствуют действительности.Певицу Лайму Вайкуле многие помнят еще с советских времен. И многие до скандала ожидали ее концерта. В том числе в Крыму. Но теперь сомневаются, что хотели бы на "Вернисаж"."Я убеждён, что золотое правило "иногда лучше молчать, чем говорить", относится и к творческим людям ,тем более Вайкуле сказала, что она не очень разбирается в политике . Не разбираешься — спроси кто разбирается", — заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.Как отразится история на концертах артистки в России, пока непонятно. Правда запрещать личную позицию здесь никто не будет. Если залы окажутся пустыми – значит, поклонники таким заявлениям оказались не рады.