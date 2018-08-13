В ходе обследования жилого помещения оперативники обнаружили и изъяли шприцы, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков...

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали 42-летнего жителя столицы по подозрению в организации притона для потребления наркотических средств.При проведении оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан полицейскими в своей квартире, расположенной на улице Борисовские пруды.Как было установлено, гражданин систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ.В ходе обследования жилого помещения оперативники обнаружили и изъяли шприцы, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.По данному факту дознанием ОМВД России по району Братеево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве