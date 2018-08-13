Бывший муж фигуристки Татьяны Навки Александр Жулин женился.
Тренер старше своей избранницы на 23 года.
Бывший муж фигуристки Татьяны Навки Александр Жулин женился.
Тренер старше своей избранницы на 23 года.
После развода с Навкой у Жулина завязались отношения с фигуристкой
Натальей Михайловой. Вместе они уже восемь лет, а пять лет назад они стали
родителями прелестной малышки по имени Екатерина.
11 августа в Кутузовском загсе Москвы пара узаконила свои
отношения. В сентябре 55-летний Александр и 32-летняя Наталья сыграют пышную
свадьбу, на которую будут приглашены все друзья и родственники.
О бракосочетании стало известно из Instagram– аккаунта
тренера. Он опубликовал снимок супруги с кольцом на безымянном пальце. Ниже он
написал: "Уже не Михайлова)) Моя красавица жена! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Также Жулин выложил несколько фотографий с торжества и посетовал
на то, что старшая дочь, родившаяся в браке с Татьяной Навкой, Саша не смогла
присутствовать на празднике. "Жаль что
старшая Сашенька не смогла присоединиться! Сашуля, в Сентябре отпразднуем ❤️Мои дочки, мое главное достижение в жизни и
богатство! Как люблю..❤️".
– отметил тренер.
Добавим, что старшая наследница Александра в это время
отдыхала на курорте вместе с матерью и ее нынешним супругом Дмитрием Песковым.
Примечательно, что после развода Навка и Жулин смогли сохранить теплые
приятельские отношения.
Напомним, что Татьяна и Александр познакомились в 1993 году
на Чемпионате мира в Праге, тогда Жулин взял золото. Однако отношения между
ними завязались только три года спустя. В мае 2000 года у Жулина и Навки
родилась дочь Александра. Через 8 лет, в 2008 году, спортсмены решили расстаться.
Но о своем разводе они объявили позже, только в 2010 году, сообщает .