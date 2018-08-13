Бывший муж фигуристки Татьяны Навки Александр Жулин женился. Тренер старше своей избранницы на 23 года.

Бывший муж фигуристки Татьяны Навки Александр Жулин женился.Тренер старше своей избранницы на 23 года.После развода с Навкой у Жулина завязались отношения с фигуристкойНатальей Михайловой. Вместе они уже восемь лет, а пять лет назад они сталиродителями прелестной малышки по имени Екатерина.11 августа в Кутузовском загсе Москвы пара узаконила своиотношения. В сентябре 55-летний Александр и 32-летняя Наталья сыграют пышнуюсвадьбу, на которую будут приглашены все друзья и родственники.О бракосочетании стало известно из Instagram– аккаунтатренера. Он опубликовал снимок супруги с кольцом на безымянном пальце. Ниже оннаписал: "Уже не Михайлова)) Моя красавица жена! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".Также Жулин выложил несколько фотографий с торжества и посетовална то, что старшая дочь, родившаяся в браке с Татьяной Навкой, Саша не смоглаприсутствовать на празднике. "Жаль чтостаршая Сашенька не смогла присоединиться! Сашуля, в Сентябре отпразднуем ❤️Мои дочки, мое главное достижение в жизни ибогатство! Как люблю..❤️".– отметил тренер.Добавим, что старшая наследница Александра в это времяотдыхала на курорте вместе с матерью и ее нынешним супругом Дмитрием Песковым.Примечательно, что после развода Навка и Жулин смогли сохранить теплыеприятельские отношения.Напомним, что Татьяна и Александр познакомились в 1993 годуна Чемпионате мира в Праге, тогда Жулин взял золото. Однако отношения междуними завязались только три года спустя. В мае 2000 года у Жулина и Навкиродилась дочь Александра. Через 8 лет, в 2008 году, спортсмены решили расстаться.Но о своем разводе они объявили позже, только в 2010 году, сообщает .