Им обещали быструю доставку и европейское качество, а в итоге обобрали до нитки. В Москве разыскивают владельца крупного интернет-магазина сантехники. Клиенты оформляли заказы на сайте, но после оплаты деньги исчезали.

Им обещали быструю доставку и европейское качество, а в итоге обобрали до нитки. В Москве разыскивают владельца крупного интернет-магазина сантехники. Клиенты оформляли заказы на сайте, но после оплаты деньги исчезали.Офис закрыт: столичный интернет-салон "Среда обитания" сегодня не принимал ни заказы, ни претензии покупателей.Директор магазина — Дмитрий Моисеев, он же — единственный работник компании. С клиентами лично он почти не встречается, дела предпочитает вести удаленно. Так, человек делает на его сайте заказ, получает счет, а дальше ждет — месяцы, иногда годы.Олеся Голубцова с прошлого года не может получить купленную сантехнику или вернуть деньги. И заселиться в квартиру тоже — никак не закончит ремонт.— Здесь у нас санузел пустующий! Собственно, здесь должна быть декоративная панель.В офисе на Андроновском шоссе Олесе показывали красочные каталоги: эксклюзивная сантехника из Италии и Германии за полцены.— Вот сумма — миллион двести семьдесят шесть тысяч.— То, что вы заплатили?— Да, это семьдесят процентов, немалая сумма. Они требовали сто на самом деле.Товары обещали доставить в считанные дни, но за 13 месяцев привезли лишь несколько комплектующих.— Меня кормят обещаниями, что товар уже в пути, он уже пришел. Однажды мне писали, что он пришел. На следующий день я позвонила, мне сказали: я не знаю, кто вам писал с нашей почты, он на самом деле не пришел.Судя по количеству жалоб, пострадавших от "Среды обитания" — десятки только в Москве.— Дмитрий Моисеев — это настоящий мошенник! Не связывайтесь с ним, я надеюсь, что вскоре его сумеют привлечь к той ответственности.— Почитайте собственный договор или вам его процитировать? Срок исполнения 115 рабочих дней с 3 июля 2017 года. Вы не исполнили его.Воскан знает работу магазина изнутри — сам трудился в офисе. Дмитрий Моисеев управлял поставками, а менеджеры убеждали клиентов, завлекали низкими ценами и быстрой доставкой. А потом месяцами отбивались от разгневанных покупателей. Хотя некоторые в итоге сами остались без зарплаты.— Клиенты звонили, переживали: "Когда приедет мой заказ?" То есть, он все время откладывал, откладывал! Иногда встречаются клиенты его, клиенты "Среды обитания", которые, уже отчаявшись найти что-то, прождав где-то год, заказывают заново!На что Дмитрий Моисеев тратил деньги клиентов, бывший менеджер не знает, и неясно, заказывал ли вообще директор магазина сантехнику за границей. Спросить его самого не удается — на связь не выходит. Искать, очевидно, будет прокуратура: пострадавшие написали жалобы.