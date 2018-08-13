Телеведущая Юлия Барановская публично призналась в любви к загадочному незнакомцу. Артистка посвятила избраннику пост в соцсетях.

Телеведущая Юлия Барановская публично призналась в любви к загадочномунезнакомцу. Артистка посвятила избраннику пост в соцсетях.Слухи о том, что у Юлии появился новый ухажер появились ещев начале этого года. Звезда опубликовала совместное фото, на котором видна обнимающаяее крепкая мужская рука. Имя своего избранника артистка предпочла не раскрывать.Теперь же Барановская шлет возлюбленному трогательныепослания. Она опубликовала в Instagram гифку, на которой, заигрывая, стреляет глазками на камеру. "Хотелось бы, чтобы ты был здесь❤️❤️❤️ (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написалателеведущая ниже.Поклонники вначале решили, что этосообщение адресовано ее экс-возлюбленному Андрею Аршавину. Однако звездаопровергла эти предположения. "Ядействительно очень скучаю, люблю и жду, вот только не того, про кого вынаписали! И еще один момент, я никогда никому ничего не доказывала. Я простожила и живу!" – заявила Юлия.Фолловеры оченьобрадовались счастью телеведущей. Они долго переживали, что расставаниеЮлии с отцом ее троих детей скажется на дальнейшей личной жизни, и Барановская никогдане сможет встретить любовь."Счастья! Счастья! И ноль внимания на все злые языки, самисидят толстые и злые у разбитого карата и языком глупым чешут ! Смешно! Юлялучшая женщина и мать!", "Ты, вотношениях!!! Это видно, Счастья!!", "А при чем здесь Аршавин????неужели Юлия не достойна более мужественного и внимательного мужчину !!!Иногда надо думать что пишите ))))))))", "Вы очень хорошая мама💜 такая женственная, красивая, желаю вам обрестисчастье женское🙏🏻 детки, просто прелесть❤️", "Да не ужели для такой красотки мужик не найдется!Счастья тебе Юля! А этот Аршавин так смешно смотрица с дылтой😂😂😂", – рассуждали интернет-обыватели.