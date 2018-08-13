Жалоба Всероссийского физкультурно-спортивного общества Динамо по делу о расторжении контракта полузащитника Александра Ташаева с московским футбольным клубом Динамо была отклонена. Такое решение принял девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. Основные слушания состоятся 14 августа.

Жалоба Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" по делу о расторжении контракта полузащитника Александра Ташаева с московским футбольным клубом "Динамо" была отклонена. Такое решение принял девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. Основные слушания состоятся 14 августа.Ранее стало известно, что "Динамо" обратилось в палату по разрешению споров Российского футбольного союза и просит организацию наложить спортивные санкции на бывшего игрока команды. Напомним, зимой Ташаев подписал новый контракт с "Динамо" до 2020 года, но в июне написал заявление об уходе из клуба по собственному желанию и подписал контракт со "Спартаком".