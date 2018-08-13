В прошедшем в Марокко матче за Суперкубок Испании по футболу Барселона со счетом 2:1одержала победу над клубом Севилья.

В прошедшем в Марокко матче за Суперкубок Испании по футболу "Барселона" со счетом 2:1одержала победу над клубом "Севилья".С 1982-го по 2017-й год обладатель Суперкубка Испании определялся по итогам двух матчей, но в этом году Королевская испанская футбольная федерация приняла решение изменить формат турнира и провести всего один матч на территории другой страны.В этом году клуб "Барселона" принимал участие в игре за Суперкубок Испании в 23-й раз и в 13-й стал обладателем этого трофея в 13-й раз, что является рекордом. "Севилья " предприняла попытку завоевать престижный трофей в четвертый раз, став обладателем Суперкубка лишь в 2007 году, напоминает ТАСС.