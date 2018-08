Злобная и всеми ненавидимая — так ответил американский президент Донльд Трамп бывшей помощнице Омаросе Манигол-Ньюман, которая за последние дни успела назвать его расистом и даже обвинить в поедании секретных документов.

"Злобная и всеми ненавидимая" — так ответил американский президент Донльд Трамп бывшей помощнице Омаросе Манигол-Ньюман, которая за последние дни успела назвать его расистом и даже обвинить в поедании секретных документов.Как передает телеканал "Россия 24", Омаросу уволили в 2017 году, после чего она пообещала разоблачить коррупцию в Белом Доме и написала книгу "Свихнувшийся" про работу в администрации Трампа.Президент ответил бывшей помощнице в привычной манере — через свой Twitter.Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2018 г."Чокнутая Омароса, которую трижды увольняли с реалити-шоу "Ученик", теперь уволена в последний раз. Никогда не могла работать и никогда не сможет. Она умоляла меня со слезами на глазах дать ей работу. Я согласился. Но люди в Белом Доме ее ненавидели. Она была злобной, но не умной", — написал он.Журналисты, между тем, ждут громких признаний и от еще одного уволенного — агента ФБР Питера Стржока. Его поймали на отсылке СМС-сообщений, в которых он пообещал не допустить победы Трампа. При этом сам участвовал в расследовании дела о переписки Хилари Клинтон, а также занимался так называемым "российским" вмешательством в выборы.Стржока обвинили в предвзятом отношении к расследованиям. Ну, а в ФБР приняли решение расстаться со слишком болтливым сотрудником.