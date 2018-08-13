Рядом с Белым домом – официальной резиденцией президента США – собрались несколько тысяч противников ультраправых организаций, протестующих против проведения митинга своих оппонентов.

Рядом с Белым домом – официальной резиденцией президента США – собрались несколько тысяч противников ультраправых организаций, протестующих против проведения митинга своих оппонентов.Примечательно, что, несмотря на то, что митинг ультраправых должен был начаться в 17:30 по местному времени (0:30 по Москве), по состоянию на 17:15 почти никто из его участников не прибыл к начальной точке маршрута шествия.Акции сторонников и противников ультраправой идеологии приурочены к первой годовщине событий в городе Шарлоттсвилль, где во время аналогичного шествия расистов произошли массовые столкновения, в результате которых погиб один человек.В самом Шарлоттсвилле в воскресенье, 12 августа, во время протестных акций полиция задержала четырех человек. Двое из них, мужчина и женщина, вступили в словесную перепалку, перешедшую в физическую, из-за того, что мужчина салютовал памятнику генералу Роберту Эдварду Ли. Также одна женщина была задержана за оскорбления и рукоприкладство. Еще один человек был задержан за то, что преграждал дорогу полицейским мотоциклам, которые создавали проход для демонстрантов. Позднее все четверо были отпущены, передает РИА Новости.Во время проведения акций в Вашингтоне президента США в Белом доме не будет: Дональд Трамп отбыл свою резиденцию в Нью-Джерси и вернется в столицу лишь в понедельник, 13 августа. Несмотря на это, как сторонники, так и противники главы американской администрации намерены следить за его реакцией на акции, так как год назад его высказывание о том, что в столкновениях в Шарлоттсвилле виноваты обе стороны, вызвали большой резонанс в американском обществе.