Основатель группы Парк Горького Николай Носков рассказал о состоянии здоровья бывшего участника коллектива Николая Носкова. Он призвал молиться за музыканта.

Основатель группы "Парк Горького" Николай Носков рассказал о состоянии здоровья бывшего участника коллектива Николая Носкова. Он призвал молиться за музыканта.Советский и российский музыкант Николай Носков заставляет поклонников не на шутку переживать за его здоровье. Его коллеги подтверждают – певцу необходим покой и поддержка."Коля сейчас очень болен, у него был инсульт", – цитирует РИА Новости основателя группы "Парк Горького" Алексея Белова. "Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт", – добавил он в эфире латвийской радиостанции Baltkom.Музыкант, по словам Белова, нуждается в поддержке. "Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", – подчеркнул он.Напомним, Николай Носков заставил фанатов переживать за его здоровье в марте 2017 года, когда был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У музыканта диагностировали ишемический спинальный инсульт. Он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе, в связи с чем был вынужден отменить свой гастрольный тур.После операции Николай Носков на протяжении двух недель находился в реанимации, подключенный к аппарату жизнеобеспечения. После этого его состояние улучшилось, а еще через 14 дней музыканта выписали. Однако ему потребовалась длительная реабилитация. Как передает , только недавно Носков вновь начал говорить.