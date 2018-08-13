Он находится в Чешской республике

Он находится в Чешской республикеВ День города у Суздаля появился новый город-побратим — Чески-Липа. Он находится в Либерецком крае.У городов - много общего. И Суздаль, и Чески-Липа являются небольшими городами со своей историей и высокой туристической привлекательностью. Делегация во главе с сити-менеджером Сергеем Сахаровым уже побывала в Чехии.Напомним, что у Суздаля уже есть несколько городов-побратимов - Ротенбург-об-дер-Таубер (Германия), Эвора (Португалия), Клес (Италия), Лош (Франция), Шанжао (Китай), Бардеёв (Словацкая Республика).