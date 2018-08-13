Грозное новейшее оружие Украины оказалось опытным образцом, который даже не может стрелять. Киев обещал принять на вооружение самоходную гаубицу Богдана 10 августа.

Грозное "новейшее оружие" Украины оказалосьопытным образцом, который даже не может стрелять. Киев обещал принять навооружение самоходную гаубицу "Богдана" 10 августа.Украинцам показали нестреляющий образец, на котором неотработаны основные моменты, необходимые для САУ. На "Богдане" отсутствуетдаже система автоматического заряжания. Странно выглядит и база -"КрАЗ" с российским двигателем. Все это явно не укладывается впринятую Киевом концепцию замкнутого цикла производства, заявил военный эксперти публицист Михаил Жирохов.По словам специалиста, на парад ко Дню независимости Украинывласти вывели "Богдану" только из-за того, что нужно было что-то показать.Единственным достижением оборонки, о котором можно судить по представленномуобразцу, эксперт называет нарезной ствол отечественного производства."До сего дня в стране не производились стволы калибромболее 30 мм. Видимо, последние три года благодаря закупкам станков и самоеглавное технологий, это сделать удалось. К тому же последний год мы наблюдаем ибольшой прогресс в производстве порохов и боеприпасов, – пишет Жирохов в своейколонке на портале Dsnews.ua.Специалистам очевидно, что САУ в нынешней комплектации небудет принята на вооружение. Хотя министр обороны Украины Полторак заявлял, чтопримет такое решение 10 августа. Однакоофициального сообщения так и не последовало. По одной простой причине -принимать нечего. Представленное орудие даже ни разу не стреляло.Эксперты не могут представить, как будет выглядеть штатартиллерийской бригады в украинской армии. По их оценкам, немногочисленные"Мста-С" и "Гиацинт-С" доживают свои последние дни. Сказываетсяизнос стволов и невозможность организовать ремонт артиллерийских установоксобственными силами.