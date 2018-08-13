Софию Ротару сегодня можно увидеть редко – в 71 год уже не хочется лишний раз двигаться, шевелиться. Поэтому певица если выходит из дома, то только ради концертом, где ей платят от 50 до 200 тысяч евро.

Софию Ротару сегодня можно увидеть редко – в 71 год уже не хочется лишний раз двигаться, шевелиться. Поэтому певица если выходит из дома, то только ради концертом, где ей платят от 50 до 200 тысяч евро.В годы оные певица любила широко отмечать дни рождения. Поклонники со всего мира собирались возле ее особняка в крымском поселке Никита, что в 10 километрах от Ялты. И артистка кормила всех пирогами, яблоками, долго общалась с каждым.Но в воссоединившийся с Россией Крым певица больше не ногой. Да и от пышных праздников артистка давно отказалась – возраст не позволяет кутить, как прежде. "Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь, – рассказал директор певицы Сергей Лавров. – Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже очень мало гастролирует сейчас. Если выезжает куда-то, то в основном на корпоративные мероприятия. Минимальная стоимость ее выступлений – 50 тысяч евро. Если приглашают на какие-то праздничные мероприятия, то она просит 100 тысяч евро. Сейчас она будет работать за 200 тысяч евро. Больше ей ничего не надо.По словам представителям артистки, большую часть времени Ротару проводит в своем особняке в Киеве. Увидеть звезду гуляющей по Крещатику невозможно. София Михайловна уже давно не появляется на улицах. Ведь стоит выйти, и поклонники атакуют с просьбой о фотографии, автографе. Да в гробу она видала! "Она даже за границей не гуляет. Ей хватает дома. У нее есть свой частный лес – вот там она гуляет. А в Москве она никогда не выходит на улицу!", – цитирует Лаврова