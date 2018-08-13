Документы начали принимать с понедельник, 13 августа

Документы начали принимать с понедельник, 13 августаС 13 августа в администрации Костромы начали принимать документы кандидатов на должность главного архитектора города.Ранее этот пост занимал Александр Афанасьев. В мае он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас исполняющим обязанности назначена Елена Янова.В пресс-службе администрации сообщают, что на должность главного архитектора могут претендовать лица с высшим образованием по профилю (специалиатет или магистратура) и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности.Документы принимают до 3 сентября.