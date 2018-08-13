Трагедия произошла в субботу, 11 августа

Трагедия произошла в субботу, 11 августаВ поселке Судиславль в Костромской области утонул шестилетний мальчик, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.Трагедия произошла в субботу, 11 августа. По предварительной информации, ребенок ушел гулять без разрешения родителей. На улице он встретил знакомого мальчика. Вместе они решили пойти на берег водоема, который находится на улице Первого Мая.Во время игры шестилетний ребенок подскользнулся на береговых плитах и упал в воду. В это время родители уже начали поиски мальчика. Несмотря на усилия медиков, он скончался. По данному факту следователи начали проверку.