Пешеход выбежал на дорогу с левой обочины

Пешеход выбежал на дорогу с левой обочиныНа трассе Кострома - Сусанино - Буй водитель иномарки сбил 59-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте происшествия.Как сообщают в региональном ГИБДД, авария произошла вечером в субботу, 11 августа, около 21.10. Мужчина выбежал с обочины на дорогу и попал под колеса автомобиля Mitsubishi Lancer. По данному факту правоохранители проводят проверку.В минувшие выходные произошло еще два ДТП, в которых пострадали пешеходы. В Костроме получили травмы 54-летняя женщина и 65-летний мужчина.