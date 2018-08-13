Путин едет в Берлин 18 августа. Эту информацию о визите президента России в Германии и его встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель официально подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин едет в Берлин 18 августа. Эту информацию о визите президента России в Германии и его встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель официально подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.На переговорах Меркель и Путин обсудят ситуацию в Сирии и на Украине и пути урегулирования конфликтов в этих странах, сообщает РИА Новости.Меркель примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином, добавил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. Кроме актуальных вопросов внешней политики, добавил он, будет также обсуждаться сотрудничество двух стран в энергетической сфере.Ранее Дональд Трамп назвал Германию заложницей России из-за того, что Берлин получает слишком много энергоносителей из Москвы. С выходом вопроса о строительстве нового газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток"-2 обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством России и Германии становится понятной. Трамп уже предложил Германии вместо дешевого российского газа сжиженный американский. Но подороже.Путин и Меркель, скорее всего, обсудят Трампа, миграционные процессы, Турцию и NordStream 2 ("Северный поток"-2), считает эксперт Германского совета по внешней политике (DGAP) Штефан Майстер. По его мнению, тема Украины в настоящее время первостепенную роль не играет, но также будет обязательно обсуждаться.Он не слишком высоко оценивает ожидания от этой встречи Путина и Меркель, однако отмечает, что в последнее время у Москвы и Берлина отмечается движение навстречу друг к другу.