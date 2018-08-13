Крупное возгорание произошло на заводе изоляционных материалов Петрофлекс в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области.

Крупное возгорание произошло на заводе изоляционных материалов "Петрофлекс" в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области.Как передает ТАСС, об этом рассказали в региональном управления МЧС России, подчеркнув, что пламя охватило 300 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, сведений о пострадавших и загрязнении окружающей среды не поступало, но после локализации пожара сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям проверят, не остался ли кто-то внутри горящего цеха, определят причину возгорания и определят нанесенный ущерб экологии.В Никольском проживают более 20 тысяч человек.