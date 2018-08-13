Золото, серебро и бронза. На прошедшем Чемпионате страны по греко-римской борьбе владимирские спортсмены завоевали три медали. Как далось золото Абуязиду Манцигову, которому год назад родные стены не помогли победить? Что думает о своей первой медали Роман Иванов? И есть ли у их тренера секрет, как воспитать Чемпиона? В мэрии на приёме в честь победителей побывал Александр Инин.

Золото, серебро и бронза. На прошедшем Чемпионате страны по греко-римской борьбе владимирские спортсмены завоевали три медали. Как далось "золото" Абуязиду Манцигову, которому год назад "родные стены" не помогли победить? Что думает о своей первой медали Роман Иванов? И есть ли у их тренера секрет, как воспитать Чемпиона? В мэрии на приёме в честь победителей побывал Александр Инин.Прошедший чемпионат вновь заставил говорить об Абу Манцигове в мажорном тоне. 2017 год был для него неудачным. На Чемпионате, который кстати проходил у нас во Владимире, он не стал чемпионом страны. И вот спустя год, в подмосковном Одинцове, в весовой категории до 72 килограммов воспитанник владимирской школы борьбы вновь взял золото.В поединке с Аскером Оршокдуговым - буквально за 45 секунд - наш борец набрал 8 безответных баллов и стал уже двукратным Чемпионом России. Первое золото он завоевал в 2016 году. Абуязид до последнего не знал, что победит. На третьей схватке за выход в полуфинал он получил травму и даже думал сниматься с соревнований.Абуязид Манцигов, победитель ЧР-2018 по греко-римской борьбе: "Вот уже когда в финал мы вышли, мы с тренерами думали, если рука опухнет, то мы снимемся. Слава богу, что ничего не случилось - такого не было. Вышли в финал, настроились и выиграли".На приём в мэрию пригласили и Романа Иванова. Ещё один представитель Владимира - на прошедшем Чемпионате России стал бронзовым призёром в весовой категории до 63 килограммов. У Романа это первые крупные соревнования. Он считает, что для начала показал неплохой результат. В дальнейшем будет стремиться к большему.Роман Иванов, бронзовый призёр ЧР-2018 по греко-римской борьбе: "Мы, конечно, готовились, рассчитывали на результат. Не было никакой задачи попасть в призы или выиграть - просто показать достойную борьбу. Не подвести тренера".Есть ли у Надира Магомедова секрет, как готовить чемпионов? Тренер говорит - нет. А может, не хочет его выдавать. Сводит всё к терпению и труду. И умению понимать воспитанника. Ведь если между тренером и учеником разногласия, то высокого результата не будет.Надир Магомедов, старший тренер сборной области по греко-римской борьбе: "Нужно, чтобы немножко везло. Вот этих поменьше травм, понимаете, сейчас на ровном месте можно выйти из строя. Допустим, питаемся - что-то попала в еду. У нас всё в этом отношении шатко. Нам нужно везение".Глава администрации Владимира и, кстати, он же Президент областной Федерации спортивной борьбы, доволен выступлением наших ребят. Как только узнал о победе - позвонил в Одинцово и поздравил и спортсменов, и тренера.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "На самом деле ребята очень талантливые, и самое главное - у нас очень хороший тренерский состав, который действительно воспитывает этих ребят. Все они держат свою спортивную форму. Не нарушают спортивный режим, действительно, школа очень сильная, и я думаю, результаты будут ещё лучше".Впереди у наших борцов Чемпионат мира. Он пройдёт осенью в Будапеште. Право на нём выступать нужно ещё заслужить многочисленными тренировками и результатами на отборочных соревнованиях.