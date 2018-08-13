Пожилая женщина ушла из дома 1 августа

Пожилая женщина ушла из дома 1 августаВ Собинке пропала 82-летняя Людмила Смелкова. Пенсионерка ушла из дома 1 августа. С тех пор её местоположение неизвестно.Женщину начали искать волонтеры поисковой организации Лиза Алерт.Её приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, волосы седые, стрижка каре. Пенсионерка была одета в светло-желтую рубашку, черные брюки и кроссовки. С собой у женщины сумка.Если вы знаете что-либо о её местонахождении, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по всей России) или по номеру 112. Также можно обратиться к инфоргу Валентине Савиновой по телефону 89190024837.