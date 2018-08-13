Почетными грамотами администрации города Суздаля награждены 10 полицейских.

9 августа в городе Суздале прошло приуроченное ко Дню города торжественное награждение почётными грамотами и благодарностями местной администрации горожан, внесших весомый вклад в развитие и жизнь туристического центра Владимирской области .Среди награжденных 10 сотрудников Отдела МВД России по Суздальскому району. Оперуполномоченные, инспекторы, участковые, кинологи - каждому из них были адресованы добрые слова и искренняя благодарность жителей Суздаля за нелегкий труд.Глава администрации города Сергей Сахаров особенно подчеркнул, что работа суздальских стражей порядка во многом более напряжённая, чем у коллег из соседних районов. Ведь только в летний период в Суздале проводится около 50 массовых мероприятий, на которые в город съезжается много российских и иностранных гостей. И всякий раз сотрудники полиции проявляют себя самым достойным образом, обеспечивая общественную безопасность и правопорядок.