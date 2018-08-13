В Каменске-Уральском мужчина напал с ножом на покупателей продуктового магазина на улице Октябрьской. Инцидент произошел вчера вечером. Два человека получили смертельные ранения. Правоохранительным органам удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Его уже опознала продавщица.

В Каменске-Уральском мужчина напал с ножом на покупателей продуктового магазина на улице Октябрьской. Инцидент произошел вчера вечером. Два человека получили смертельные ранения. Правоохранительным органам удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Его уже опознала продавщица, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Нападавшим оказался 32-летний мужчина, который ранее имел проблемы с законом: отсидел несколько лет по статьям незаконный оборот оружия, грабеж и хулиганство. До этого он лечился в психоневрологическом диспансере.У мужчины изъяли нож и другие вещественные доказательства. Сейчас правоохранительные органы обыскивают его квартиру. Пока основная версия следствия – убийство на бытовой почве.